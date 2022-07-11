Вбив та повернувся додому відпочивати: на Дніпропетровщині затримали підозрюваного у жорстокому подвійному вбивстві

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється в умисному жорстокому вбивстві двох людей.

Громадянин зарізав ножем подружжя.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

Інцидент стався ввечері 9 липня в одному з населених пунктів Дніпропетровщини. 45-річний чоловік з дружиною прийшли в гості до знайомих. Якоїсь миті між подружжям та господарем дому виник конфлікт.

Господар дому взяв штик-ніж та завдав ним численних ударів своїм приятелям, після чого витягнув сімейну пару на сходовий майданчик та повернувся відпочивати до своєї квартири.

“Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Зараз вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою”, - розповіли у пресслужбі прокуратури області.

Нагадаємо, що у Київській області ревнивець спалив сарай із тонною сіна.

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