Вбив та повернувся додому відпочивати: на Дніпропетровщині затримали підозрюваного у жорстокому подвійному вбивстві

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється в умисному жорстокому вбивстві двох людей.
Громадянин зарізав ножем подружжя.
Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.
Інцидент стався ввечері 9 липня в одному з населених пунктів Дніпропетровщини. 45-річний чоловік з дружиною прийшли в гості до знайомих. Якоїсь миті між подружжям та господарем дому виник конфлікт.
Господар дому взяв штик-ніж та завдав ним численних ударів своїм приятелям, після чого витягнув сімейну пару на сходовий майданчик та повернувся відпочивати до своєї квартири.
“Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Зараз вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою”, - розповіли у пресслужбі прокуратури області.
Нагадаємо, що у Київській області ревнивець спалив сарай із тонною сіна.
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