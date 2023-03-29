Вбив та закопав жінку у лісі: правоохоронці затримали мешканця Вінницької області

На Вінниччині зловмисник намагався приховати вбивство своєї співмешканки після сварки – він вивіз її тіло до лісу та закопав.

Про це повідомила поліція Вінницької області.

За даними правоохоронців, 42-річний чоловік у жовтні минулого року задушив свою співмешканку та вивіз її тіло до лісу, щоб приховати злочин.

Майже пів року зловмисник розповідав всім, що жінка пішла від нього і вони більше не живуть разом. Навіть після виявлення її тіла, він продовжував заперечувати причетність до її смерті, і розповідав свою версію її зникнення.

Знайшли 42-річну жінку на початку березня 2023 у лісі поблизу села Рахни Лісові.

"Правоохоронці, знайшли на території його господарства лопату, якою він закопував потерпілу, а в лісі інші речові докази, що підтвердили його причетність до вбивства. За інформацією слідства, під час застіллям між цивільним дружиною та чоловіком, виникла суперечка. Він накинувся на співмешканку, почав бити й душити. Потім вивіз вночі тіло жінки велосипедом до лісу і закопав", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Полтавщині чоловік застрелив пасинка через спадщину.

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