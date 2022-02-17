Вбив жінку, виніс труп та залишив біля будинку: у Харкові засудили 39-річного душогуба (фото)

Вбив жінку, виніс труп та залишив біля будинку: у Харкові засудили 39-річного душогуба (фото)

Чоловікові призначили покарання - 8 років ув'язнення за умисне вбивство.

У Харкові засудили 39-річного чоловіка до 8 років в'язниці за вбивство своєї співмешканки. Відповідний вирок ухвалив у вівторок, 15 лютого, Орджонікідзевський районний суд міста Харкова.

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Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"Встановлено, що чоловік під час сварки вдарив співмешканку по голові. Зрозумівши, що вона не дихає, чоловік виніс її труп на вулицю та залишив біля будинку на проспекті Московському. Після цього зловмисник втік", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали, як з'ясувалось, він - раніше неодноразово судимий.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав провину та розкаявся у скоєному.

Так суд визнав його винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та призначив покарання у виді 8 років позбавлення волі.

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