Вбив знайомого, його співмешканку та лежачу матір: у Донецькій області чоловік отримав довічне ув'язнення

Вбив знайомого, його співмешканку та лежачу матір: у Донецькій області чоловік отримав довічне ув'язнення

Прокуратура наполягала на довічному ув'язненні чоловіка, але суд ухвалив рішення про його засудження на 15 років.

У Донецькій області Донецький апеляційний суд підтримав позицію прокурорів і засудив до довічного ув'язнення чоловіка, який скоїв потрійне вбивство, а судом першої інстанції отримав 15 років покарання.

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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

27-річний чоловік отримав довічне позбавлення волі за умисне вбивство трьох осіб та крадіжки (ч. 1 ст. 115, п. 1, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 185 КК України).

Нагадаємо, 18 грудня 2020 року раніше судимий за крадіжку мешканець м. Слов’янська зустрів на одній з вулиць міста знайомого. Дорогою між ними виник конфлікт, під час якого зловмисник задушив 56-річного потерпілого мотузкою.

Побоюючись, що члени сім’ї загиблого можуть розповісти про нього правоохоронцям, він пішов до його квартири, де задушив та перерізав шиї 54-річній співмешканці вбитого та її прикутій до ліжка 79-річній матері. Після цього він прихопив із собою з квартири убитих цінні речі і втік.

У суді першої інстанції прокуратура наполягала на довічному ув'язненні чоловіка, але суд ухвалив рішення про його засудження на 15 років. Прокуратура з даним вироком не погодилась та внесла апеляційну скаргу.

Наразі вирок суду першої інстанції скасовано та ухвалено новий, згідно з яким решту свого життя вбивця проведе за ґратами.

Нагадаємо, що до суду направили обвинувальний акт щодо 62-річного мешканця Вознесенська за фактами умисного вбивства своєї співмешканки та зберігання наркотичних засобів.

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