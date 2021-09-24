Вбив знайому закохану пару і намагався приховати сліди: у Харкові судитимуть 22-річного хлопця

Прокуратура передала до суду обвинувальний акт.

У Харкові за умисне подвійне вбивство судитимуть 22-річного хлопця. Прокуратура передала до суду відповідний обвинувальний акт.

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Про це повідомляє пресслужба Харкоівської обласної прокуратури.

Молодого чоловіка звинувачують за фактом умисного вбивства, розбою та спроби знищення майна шляхом підпалу (п. п. 1, 4, 6 ч .2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 194 КК України).

"Слідством встановлено, що харків’янин заздалегідь спланував вбивство своїх знайомих з метою пограбування. Підозрюваний з особливою жорстокістю завдав множинні тілесні ушкодження в різні частини тіла спочатку 25-річній дівчині, а після неї 29-річному чоловіку", - розповідають у прокуратурі.

Вже після настання смерті обох потерпілих чоловік намагався приховати сліди злочину, спробувавши підпалити квартиру.

Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Харкові Московський райсуд обрав запобіжний захід підозрюваному у подвійному вбивстві. Хлопець і дівчина, які жили разом, загинули у своїй квартирі від численних колото-різаних ран. Підозрюваного затримали по гарячих слідах.

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