Вбивали 40 хвилин: двоє мешканців Чернігівщини отримали 5 років в'язниці за закатовану собаку

Шкуродери душили і били цеглиною собаку.

У Чернігівській області двох чоловіків засудили на 5 років позбавлення волі за жорстоке вбивство собаки. Такий вирок виніс Ріпкинський районний суду Чернігівщини.

Також читайте Душив нашийником і накинувся на перехожу: у Києві жінки врятували собаку від шкуродера

Про це повідомила пресслужба прокуратури Чернігівської області.

Одному з обвинувачених, раніше судимому, призначили покарання - 5 років і 3 місяці позбавлення волі, другому – 5 років 2 місяці.

Чоловіки закатували тварину ще 5 лютого 2021 року в селі Задеріївка Ріпкинської селищної ради.

"Двоє чоловіків в стані алкогольного сп’яніння незаконно проникли до одного з приватних господарств на території с. Задеріївка Ріпкинської селищної ради та жорстоко забили до смерті собаку господарів, яка не становила для них ніякої загрози", - удеться у повідомленні.

Як розповів "Суспільному" речник обласної прокуратури Валерій Литовченко, п'яні чоловіки пішли вдень до знайомої, щоб продовжити пиятику, але її вдома не було, тому вони вирішили почекати.

"В цей час у дворі гавкав собака. Вони почали душити його, бити цеглиною. Вбивали десь 30-40 хвилин, а потім поклали в будку. Далі вони вибили двері і ще трохи почекали там, та пішли. Крадіжки не було", – розповів Валерій Литовченко.

Новини Сум: ветлікарі рятують п'ятьох собак, яких їхня власниця заморила голодом

Читайте також: