Вбивали пенсіонерів заради квартир: на Дніпропетровщині злочинці отримали довічне

У суді затримані не визнали свою провину.

На Дніпропетровщині до довічного ув'язнення з конфіскацією майна засудили чотирьох учасників злочинної організації, які привласнювали нерухомість та вбивали власників житла.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.

За повідомленням, діючий на той час адвокат разом зі своїми спільниками упродовж трьох років незаконно привласнювали квартири й домоволодіння у Дніпрі, Кам’янському та Дніпровському районах.

Жертвами зловмисників ставали люди похилого віку. Чоловіки стежили та збирали про них інформацію.

"Щоб змусити власників житла переписати на них нерухомість, засуджені вводили потерпілих в оману, погрожували їм фізичним насильством, залякували, викрадали і незаконно позбавляли волі", — йдеться у повідомленні.

Загалом учасники організації вбили дев'ятьох людей, аби приховати свою діяльність.

Надалі за допомогою підроблених документів нерухомість продавали. Отримані від продажу кошти розподіляли між собою.

Таким чином чоловіки заволоділи 11 об’єктами нерухомості на загальну суму вісім мільйонів гривень.

У судовому засіданні вони не визнали свою провину. Втім суд все одно визнав підозрюваних винними у злочинах. Наразі вирок набрав законної сили.

Нагадаємо, на Вінниччині чоловік отримав довічне ув'язнення - він вбив дівчину під час пограбування.

Читайте також: