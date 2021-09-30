Вбивав і знімав на камеру: як суд покарав 22-річного тернополянина, який завдав жертві 36 ударів ножем

Вбивав і знімав на камеру: як суд покарав 22-річного тернополянина, який завдав жертві 36 ударів ножем

За словами прокурорів, молодик розправлявся із жервтою з особливим цинізмом.

Суд виніс вирок 22-річному тернополянину, який вбив співмешканця матері, знявши жорстокий процес на камеру телефона. За скоєне юнак отримав 12 років в'язниці.

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Про це повідомила пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурор довів у суді, що 31 липня 2019 року, 22-річний юнак, перебуваючи у власному помешканні в Тернополі, через особисту неприязнь завдав численних ножових поранень співмешканцю матері, з яким вони разом розпивали алкоголь.

"Діючи з особливим цинізмом, обвинувачений знімав на камеру мобільного телефону страждання жертви. Перед настанням смерті потерпілий відчував нестерпний фізичний біль та переніс особливі фізичні страждання, з огляду на застосовані до нього насильство, чисельність, локалізацію та характер отриманих за життя тілесних ушкоджень", - йдеться у повідомленні.

Загалом експерти зафіксували 36 ножових поранень на тілі покійного.

Тернопільський міськрайонний суд визнав молодика винним у вчиненому злочині і покарав на 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві на дитячому майданчику знайшли труп жінки. На її тілі виявили 11 колото-різаних ран.

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