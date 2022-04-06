Вбивав власних родичів у Бучі й Ірпені: генерал РФ, який віддавав звірські накази, виявився уродженцем Черкащини

Російський генерал раніше неодноразово приїжджав у гості до родичів з Бучі та Ірпеня.

Генерал Росії Віталій Школенко, який віддавав накази про обстріли Бучі та Ірпіня, виявився українцем. Зрадник є уродженцем Уманського району на Черкащині.

Про це повідомляє Управління СБУ в Черкаській області з посиланням на старосту села Текуча біля Умані Олександра Гершуна.

За словами старости, російський генерал Школенко є його родичем. Однак очільник Текучі відверто шкодує, що має сімейні зв’язки зі зрадником і називає його "істотою".

Крім того, як виявилося, саме Школенко віддавав накази вчиняти звірства у Бучі та Ірпені, де у нього також було багато родичів. Гершун зазначає, що сам генерал неодноразово навіть приїздив у гості до родичів з цих міст.

Староста каже, що генерал РФ точно знав, які міста вони бомбардують, однак сімейні зв’язки не зупинили зрадника від жорстоких наказів.

Нагадаємо, сержант військово-космічних сил РФ Денис Малюк, який вже 3 роки проживає на Черкащині, заявив, що хоче захищати Україну у війні з Росією.

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