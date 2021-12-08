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"Вбивають людей": у Полтаві шоумен влаштував скандал і зламав ноутбук медиків, які вакцинували від COVID-19

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"Вбивають людей": у Полтаві шоумен влаштував скандал і зламав ноутбук медиків, які вакцинували від COVID-19

Кадр із відео

До пункту масової вакцинації викликали поліцію.

У Полтаві місцевий антивакцинатор прийшов на пункт вакцинації, він кричав, що "медики вбивають людей експериментальними вакцинами" та відібрав у них ноутбук. 

Про це повідомили в телеграм-каналі "Фонтан за мільйон"

Скандал стався у Центрі масової вакцинації в Центрі культури та дозвілля. Туди прийшов місцевий шоумен, який працює у цьому Центрі. Він відібрав у медиків ноутбук та закликав людей не щеплюватись від COVID-19, оскільки вважає вакцини експериментальними. Також він заявляв, що нібито "медики вбивають людей, роблячи їм щеплення". На місце інциденту викликали поліцію, яка вгамувала антивакцинатора. 

У коментарі полтавському телеканалу "ІРТ" директорка Центру культури і дозвілля Оксана Дейнега підтвердила інцидент. Вона розповіла, що працівник її Центру намагався зірвати процес вакцинації, відібрав у медиків ноутбук та нібито поламав його. 

"Приїхав також керівник ЦПМСД-1, бо це їхні вакцинатори працюють тут. Він привіз новий ноутбук, бо той був поламаний після сьогоднішнього конфлікту", - сказала Оксана Дейнега.

У поліції ситуацію не коментують. 

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