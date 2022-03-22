Вбивають мирних українців: розвідка оприлюднила імена військових танкового полку РФ

Російські військові продовжують скоювати злочини проти народу України.
Українська розвідка оприлюднила імена російських військовослужбовців 1 танкового полку 2 гвардійської Таманської мотострілецької дивізії (в/ч 58198), що скоюють воєнні злочини проти народу України.
Про це сьогодні, 22 березня, повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
"Кожен українець повинен знати їхні імена! Пам'ятайте, за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.
Список імен російських військових можна переглянути тут.
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