Вбивають мирних українців: розвідка оприлюднила імена військових танкового полку РФ

Російські військові продовжують скоювати злочини проти народу України.

Українська розвідка оприлюднила імена російських військовослужбовців 1 танкового полку 2 гвардійської Таманської мотострілецької дивізії (в/ч 58198), що скоюють воєнні злочини проти народу України.

Про це сьогодні, 22 березня, повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Кожен українець повинен знати їхні імена! Пам'ятайте, за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Список імен російських військових можна переглянути тут.

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