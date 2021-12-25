Вбивчі ревнощі: у Кіровоградській області чоловік зарізав свою дружину та закопав у снігу

Вбивчі ревнощі: у Кіровоградській області чоловік зарізав свою дружину та закопав у снігу

Чоловіка визнали винним у вбивстві та призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 14 років.

У Кіровоградській області чоловік зарізав свою дружину через ревнощі та закопав у снігу.

Про це йдеться у вироку Знам’янського міськрайонного суду, передає "Наша Знам’янщина".

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"Наприкінці грудня 2018 року уродженець села Головківка Олександрійського району посварився зі своєю дружиною через ревнощі. Опісля чоловік почав бити її руками по голові та всьому тілі. Будучи розлюченим, він дістав з куртки ніж та завдав дружині чотири удари", - йдеться у тексті вироку.

Від пошкодження внутрішніх органів жінка одразу померла. Після цього чоловік відніс тіло дружини до літньої кухні. Коли стемніло, він перетягнув його у кінець городу та лопатою присипав снігом.

"Чоловіка визнали винним у вбивстві та призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 14 років", - резюмується у тексті вироку.

Нагадаємо, у Києві чоловік на вулиці через ревнощі жорстоко зарізав колишнього коханого своєї співмешканки.

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