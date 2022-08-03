Вбивці активістки Ноздровської, який порізав жінку на зупинці та кинув у річку, винесли вирок

За вбивство з особливою жорстокістю Юрія Россошанського засуджено до 15 років позбавлення волі.

Суд визнав винним Юрія Россошанського у вбивстві активістки Ірини Ноздровської та засудив його до 15 років позбавлення волі.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської обласної прокуратури чоловіка засуджено за умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі", – повідомляє Офіс прокурора.



Прокурори у суді довели, що у грудні 2017 року в селі Демидів на Київщині на зупинці громадського транспорту чоловік з ножем накинувся на потерпілу. Він завдав їй значну кількість ударів в область обличчя та шиї. Після цього скинув тіло до річки неподалік села. Смерть активістки настала внаслідок чисельних колото-різаних ран.

Під час судового розслідування засуджений перебував під вартою.

Нагадаємо, 1 січня 2018 року в одній з річок в Київській області знайшли тіло Ноздровської, яка зникла за кілька днів до цього. Жінка особисто вела справу в суді про ДТП, в якій загинула її сестра Світлана Сапатинська.

Смертельна аварія сталася 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Тоді Дмитро Россошанський, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на смерть збив Сапатинську. Дядько винуватця ДТП на той момент був головою Вишгородського районного суду. Родичі і друзі Россошанського неодноразово погрожували розправою Ірині та її сім'ї, про що є зареєстровані кримінальні провадження.

У Нацполіції та МВС детально розповіли, як їм вдалося затримати підозрюваного у вбивстві юристки Ірини Ноздровської – батька Дмитра Россошанського - Юрія. Повідомлялося, що правоохоронці відтворили увесь маршрут руху загиблої у день її зникнення – від станції метро "Героїв Дніпра" до села Демидів на Київщині.

Фото: УНІАН

У липні 2018 року прокуратура посилила підозру Россошанському. Слідство перекваліфікувало справу з умисного вбивства на умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, за що чоловіку загрожувало довічне ув’язнення.