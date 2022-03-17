Вбивці українців: розвідка оприлюднила імена російських офіцерів бригади, озброєної "Точками-У" (фото)

Українські розвідники здобули дані російських військовослужбовців з Курської області, які вбивають українців.

Українська розвідка здобула і оприлюднила список російських військовослужбовців 448 ракетної бригади (військова частина 35525) с. Клюква, Курська область РФ, що скоюють воєнні злочини проти народу України.

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"На озброєнні бригади з самого дня заснування і до 2019 року перебували тактичні ракетні комплекси 9K79-1 "Точка-У". На 2018 рік дана бригада залишалася єдиним ракетним з'єднанням з ТРК "Точка-У" у лавах ЗС Росії. Тому ми точно знаємо на кого нам полювати! Кожен українець повинен знати їхні імена!", - повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Список імен російських військових 448 ракетної бригади, які вбивають українців, можна переглянути тут.

Нагадаємо, раніше розвідка оприлюднила імена російських військових ракетно-зенітного полку, які скоюють воєнні злочини проти українців.