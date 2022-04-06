Вбивці знищують сліди: у Маріуполі окупанти запустили мобільний крематорій

Саме тому росія не поспішає давати зелене світло місії Туреччини та іншим ініціативам з порятунку та повної евакуації Маріуполя.

В Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії.

Про це повідомляють на сайті міськради.

"Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво рф наказало знищити будь-які свідоцтва злочинів своєї армії в Маріуполі. Тиждень тому обережні оцінки вказували на 5 тисяч загиблих. Але з огляду на розміри міста, катастрофічні руйнування, тривалість блокади та жорсткий спротив, жертвами окупантів могли стати десятки тисяч цивільних маріупольців. Саме тому росія не поспішає давати зелене світло місії Туреччини та іншим ініціативам з порятунку та повної евакуації Маріуполя. Крім того, всіх потенційних свідків звірств окупантів намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тіла будуть знищувати спеціальні бригади зачистки місцевих та терористів так званої "ДНР".

Вони збирають та спалюють тіла замордованих та вбитих в результаті російського вторгнення жителів Маріуполя. Координує роботу цих груп беспосередньо самопроголошений мер-колабораціоніст Костянтин Іващенко.

"Масштаба трагедії в Маріуполі світ не бачив від часів існування концтаборів нацистів. Рашисти перетворили все наше місто на табір смерті. На жаль, моторошна аналогія отримує все більше підтверджень. Це вже не Чечня чи Алеппо. Це новий Освенцим та Майданек. Світ має допомогти покарати путінських нелюдів", – сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, що Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Окупанти не полишають спроб штурму міста. Українські захисники сорок другу добу тримають героїчну оборону, стримуючи переважаючі сили підрозділів російських загарбників.