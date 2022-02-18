Вбивця 14-річної дівчини в Одесі веселився у СІЗО та погрожував свідкам злочину: деталі справи

Хлопець проведе за ґратами 15 років.

В Одеській області суд обрав покарання для 17-річного одесита, який вбив 14-річну дівчинку. Йому призначили 15 років позбавлення волі. Підліток скоїв злочин у віці 15 років.

Про це пише "Обозреватель".

Вбита 14-річна Дарина та 15-річний Кирило навчалися в одній школі. Були із гарних сімей. Але Кирило почав зловживати наркотиками і на момент вбивства вже мав першу судимість за грабіж, але з іспитовим терміном.

Як все сталося

У день трагедії компанія підлітків пішла на прогулянку. Дарина та Кирило залишилися наодинці. Коли хлопець почав схиляти дівчину до інтиму, вона відмовила. Після чого він побив дівчину до смерті і втік.

Дарину шукали мати, правоохоронці та небайдужі люди. Згодом тіло Дарини таки знайшли. А її вбивцю затримали.

"Кирило був настільки впевнений у своїй безкарності, що після вбивства навіть не ховався. Увечері, в день зникнення Дарини, його бачили кілька знайомих і на вулиці, і в супермаркеті. На запитання, чому в нього руки в крові, підліток відповідав, що на нього "напали цигани", а він відібрав у них телефон. І навіть хвалився, показував, а це був мобільний вбитої ним дівчинки", – розповів співрозмовник видання.

Розваги у СІЗО

Під час утримання у слідчому ізоляторі Кирило Оленич викладав відео, як він танцює, а також телефонував із погрозами свідкам злочину.

Кирила Оленича засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, батькам Дарини Дробот має бути виплачено мільйон гривень моральних збитків.

Мати вбитої дівчинки – Христина Дробот – хотіла, щоб Кирило Оленич до кінця життя залишився у в'язниці, але суд дав неповнолітньому вбивці максимально можливий строк.

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