Вбивця Даші Лук'яненко проведе за ґратами 15 років: прокуратура програла апеляцію

Суд відмовив і в задоволенні скарги прокуратури, і родичів вбитої.

Одеській апеляційний суд залишив чинним вирок першої інстанції для обвинуваченого у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко. Микола Тарасов проведе у в'язниці 15 років.

Про це пише Радіо Свобода.

Прокуратура Одеської області оскаржувало вирок першої інстанції та просила суд дати хлопцю довічне ув'язнення. Засідання проходили в закритому режимі.

Апеляційну скаргу також подавали родичі вбитої дівчинки. Вони просили доповнити вирок обвинуваченням у нарузі над тілом, але суд відмовив.

"Суд детально вивчив матеріали справи, вислухав апеляційні скарги, виступив адвокат Тарасова. Потім судді відмовили у задоволені обох апеляційних скарг. В частині міри покарання, 15 років, ми погоджуємося, але щодо наруги над тілом все ще не погоджуємося. Чи будемо ми подавати касацію, буде зрозуміло після рішення родини", – розповів адвокат родичів Даші Рубен Степанян.

Нагадаємо, 20 січня в Одеській області колегія судей Роздільнянського районного суду оголосила вирок обвинуваченому в убивстві 11-річної Даші Лук'яненко. Миколу Тарасова засудили до 15 років ув'язнення.

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