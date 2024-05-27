"Вбивця вже був на позиції": The Times дізналися раніше невідомі деталі замаху на Буданова у травні

Полковники розповіли, що планували взяти Зеленського в зарручники у перші дні війни та змусити його записати відео про капітуляцію.

У травні 2024 Росія готувала замах на президента Володимира Зеленського, голову СБУ Василя Малюка та очільника ГУР Кирила Буданова. Зокрема, останньо планували вбити 4 травня під час скоординованої ракетно-безпілотної атаки.

Про це розповів в інтерв'ю високопоставлений офіцер української контррозвідки для The Times.

"Росіяни планували запустити балістичну ракету за вказаними координатами, коли оператор безпілотника перебуватиме у своєму укритті, після чого він мав запустити свій безпілотник, зняти наслідки атаки для своїх кураторів і протаранити свій безпілотник гранатометом у всіх, хто виживе або прийде на допомогу", - розкрив деталі український офіцер.

Як СБУ запобігла замаху на очільника ГУР

За його словами, протягом декількох місяців СБУ стежила за виконавцями плану вбивства вищого керівництва України: двома полковниками Управління державної охорони, які відповідали за захист вищих посадових осіб, включаючи президента. Також вони стежили за третьою людиною, яку підозрювали в тому, що вона працює на Федеральну службу безпеки (ФСБ).

Імена полковників-зрадників

Офіцер української контррозвідки додав, що підозрювані привезли до Києва гранатомети, протипіхотну міну МОН-90 і безпілотники-смертники, готуючись до замаху. Першого підозрюваного, якого джерело в правоохоронних органах назвало полковником Андрієм Гуком, звинувачують у тому, що він працював на ФСБ від 2014 року. Він нібито завербував другого чоловіка, полковника Олександра Деркача, і передавав групі накази ФСБ.

Затримання полковників

Переговори між кілером і його кураторами були перехоплені СБУ за допомогою потужних технологій стеження. Тоді Малюк негайно повідомив про це Буданова. Озброєна група швидкого реагування затримали кілера, а СБУ підготувала швидку операцію із зачистки його ймовірних спільників.

"Нашою метою було провести одночасний арешт, щоб вони не змогли донести один на одного, щоб не втекли", - розповів офіцер.

Один полковник був удома у своїй київській квартирі, а інший - у гостях у друзів у Сумській області. Обидва були озброєні. Щоб уникнути небезпечної перестрілки, СБУ виманила їх з будинків, організувавши несподіваний виклик на роботу.

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Сили швидкого реагування, переодягнені у звичайну патрульну поліцію, взяли під контроль блокпости на маршруті чоловіків. Перед кожним автомобілем співробітники СБУ демонстрували, що ретельно обшукують кожну цивільну машину, щоб підкреслити, що зупинка була звичайною.

Першого чоловіка заарештували відносно легко. Другий не припаркувався, не зупинявся, опустив вікно і показав своє службове посвідчення.

"Ми вибрали для арешту великого, фізично здорового хлопця, одягненого в поліцейську форму. Він зробив вигляд, що не бачить посвідчення, і підійшов ближче до машини", - розповів офіцер.

Обидва чоловіки зізналися у скоєному під час допиту. У телефоні були записи, що ідентифікують транспортні засоби та маршрути, якими пересувалися Зеленський і Малюк, можливо, в очікуванні подібного удару, а також повідомлення про їхнє пересування.

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Планували взяти Зеленського в заручники на початку війни

Опинившись під арештом, полковники також розповіли нову інформацію про більш ранню спробу РФ взяти Зеленського в заручники на самому початку війни.

"У лютому 2022 року агент номер один отримав завдання виявити інших офіцерів державної охорони, лояльних до Росії, і вбити тих, хто лояльний до України, щоб взяти президента в заручники. Вони повинні були змусити Зеленського зробити відеозвернення з капітуляцією і заявити, що немає причин боротися - інакше його вб'ють", - сказав офіцер.

Неназваний посадовець контррозвідки додав, що під час перших днів вторгнення один із полковників-зрадників зайшов так далеко, що зібрав інших охоронців президента і запропонував їм скласти зброю, коли прийдуть росіяни. За словами співробітника СБУ, тоді його колеги з охорони сприйняли його коментарі як емоційну реакцію на вторгнення та проігнорували їх. Оскільки він був старшим за званням, вони не стали йому заперечувати. Після його арешту, коли вони зрозуміли, що він діяв за наказом ФСБ, вони були шоковані.

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Де родини зрадників

Сім'я Андрія Гука, як стверджує офіцер, втекла до Європи. Вона має проукраїнські погляди. Родичі були спустошені його арештом.

"Він брехав їм усім. Його дружина думала, що її чоловік захищає свою країну, його діти думали, що їхній батько - український герой", - додав офіцер.

Видання зауважує, що Гук народився в Росії. Це "дає можливе пояснення його ймовірній зраді".

На відеозаписі допитів, опублікованому СБУ, він розповів, що отримував від ФСБ Росії $3 000 на місяць, а також додатково $1 000 на поїздки для виконання їхніх замовлень. Як стверджується, більша частина цієї суми виплачувалася йому і його сім'ї під час візитів до Європи.

Другий офіцер - Деркач, як сказав співробітник СБУ, брав участь просто заради грошей і подівався, що старший за званням Гук допоможе його кар'єрним перспективам.

Нагадаємо, після замаху на Володимира Зеленського, Василя Малюка та Кирила Буданова, президент звільнив начальника УДО, чиї підлеглі готували вбивство.

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