Вбивцю знайшли через 24 роки: стало відомо, хто розстріляв родину в 90-х під Тернополем

Вбивцю знайшли через 24 роки: стало відомо, хто розстріляв родину в 90-х під Тернополем

Вбивцю рідних так і не покарають, оскільки чоловік вже помер.

У с. Підгороднє, що поблизу Тернополя, у вересні 1997 року чоловік розстріляв свого дядька та його дружину. Правоохоронці розкрили справу лише у жовтні 2021 року.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

За даними слідства, покійний займався бізнесом, а його племінник, 1964 року народження, працював керівником його ферми. Перед смертю бізнесмен поїхав до Києва, щоб оформити валютний кредит та відкрити власний завод. Після цього чоловік хотів відлучити племінника від сімейного бізнесу.

Дізнавшись про це, родич покійного купив зброю та вночі прийшов у помешкання свого дядька. Він 12 пострілами вбив чоловіка та його дружину. А потім інсценував пограбування.

Справу поліція розкрила лише у 2021 році. 25 жовтня її передали до суду. Правоохоронці встановили, що до вбивства причетний племінник загиблого, який мешкав у Тернополі. Проте чоловіка так і не покарають, оскільки підозрюваний уже помер.

Нагадаємо, в Львівській області в центрі міста розстріляли чоловіка.

Читайте також:

Новини світу: в північній Італії колишній коханець жорстоко вбив українку

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання