Вбивсто 5-річного Кирила Тлявова: обвинувачуваного просять відпустити на фронт

11 та 12 травня відбулися засідання у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова. У зв’язку з воєнним станом та іншими чинниками, процес відбувся по відеозв’язку.

У справі призначенили повторну експертизу, яка має встановити точні обставини смерті хлопчика, а також обвинуваченим продовжили запобіжні заходи. Фігуранти справи Володимир Петровець та Дмитро Кривошей перебуватимуть під заставою, а колишній поліцейський Іван Приходько залишиться в СІЗО.

Про це" Суспільному" повідомив прокурор Сергій Самчук.

Утім адвокат Івана Приходька просить звільнити його з-під варти, щоб колишній поліцейський поїхав на фронт захищати Україну.

"Його обвинувачення під статтю підпадає, щоб його звільнили з-під варти. Звільняє суд, але ініціює прокуратура. Якщо таке рішення буде, то впродовж 24 годин Приходько повинен прийти до військкомату і його відправляють кудись у Збройні сили України. Справу проти нього можуть призупинити, але виділити в окреме провадження", — сказав адвокат Івана Приходька Віктор Чевгуз і додав, що відповідні клопотання направив до Генеральної та обласної прокуратури.

За його слова, бажання обвинуваченого йти в ЗСУ не направлені на те, щоб звільнитися від відповідальності.

"Це не звільняє від кримінальної відповідальності. А з-під варти його звільнять, і він піде воювати. Людина три роки відбула під вартою. Його обвинувачують по 119-ій статті - "Вбивство з необережності", де передбачено п’ять років позбавлення волі. Він більше половини вже відбув. Навіщо тримати людину? Тим паче вина не доведена?", — сказав адвокат.

Водночас бабуся вбитого хлопчика Олександра Тлявова виступає проти того, аби Приходька випустили з-під варти, адже вважає, що це призведе до затягування справи.

"Він аж кричить, так рветься їхати воювати. Верховна Рада проголосувала ж за зміни, тепер він теж підпадає. Я не розумію, як можна випускати?! Вироку суду немає", — обурюється бабуся.

За словами прокурора Сергія Скамчука, клопотання щодо звільнення Приходька з-під варти на користь захисту країни до прокуратури ще не надходило.

Наступне засідання у справі призначене на 15 червня.

Нагадаємо:

31 травня 2019 року у Переяславі-Хмельницькому на Київщині двоє п'яних поліцейських вирішили розважитися й постріляти в бляшанки. За збігом обставин, під кулю потрапив 5-річний Кирило Тлявов . Хлопця доправили до лікарні в Києві.

. Хлопця доправили до лікарні в Києві. 1 червня слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження. 2 червня поліцейським оголосили підозри - ДБР пом’якшило категорію злочину .

. Через кілька днів, 3 червня, стало відомо про смерть хлопчика у лікарні . Прокуратура перекваліфікувала справу.

. Прокуратура перекваліфікувала справу. 5 червня 2019 року президент України Володимир Зеленський заявив про те, що винні у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова понесуть і політичну, і кримінальну відповідальність .

. Невдовзі були затримані працівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Володимир Петровець та Іван Приходько , які, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, як стверджували свідки, влаштували стрілянину по пляшках. В результаті куля влучила у хлопчика, який був на дитячому майданчику. Під час досудового розслідування було встановлено, що на місці злочину під час стрілянини перебували ще двоє цивільних - одному з них також оголосили підозру. Другий - неповнолітній хлопець.

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