Вбивство однорічної дитини у Дніпрі: що вколола мама собі і синові та як почувається жінка

Вбивство однорічної дитини у Дніпрі: що вколола мама собі і синові та як почувається жінка

Це була спроба самогубства, адже жінка залишила передсмертну записку.

У Дніпрі жінка опинилась у лікарні, її маленький син, якому не виповнилось і двох років, загинув. У поліції кажуть: мати вколола собі та дитині смертельно небезпечну ін'єкцію. Це була спроба самогубства, адже жінка залишила передсмертну записку.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

40 річна жінка та її маленький син проживали у 5-поверхівці на околиці Дніпра. Їх обох - уже непритомних - знайшла бабуся, яка прийшла провідати родину. Поруч з ними на підлозі лежали шприци та ампули з-під ліків.

Налякана бабуся одразу ж викликала швидку, а до її приїзду почала надавати першу допомогу онукові, якому не було й двох рочків. Жінку та її сина одразу ж госпіталізували. Копи ж слідчі оглянули квартиру, де все сталося, знайшли передсмертну записку.

"Виявили передсмертну записку. Тобто в нас є версія, що вона бажала покінчити життя самогубством таким чином", - говорить речниця Нацполіції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.

Мати зараз у реанімаціїї 4 міської лікарні. Результати її аналізів свідчать, що собі жінка вколола снодійне. За обережними прогнозами медиків вона виживе.

"Зараз стан хворої з кількома позитивними динаміками. Вона доступна до елементарного контакту - на прості питання відповідає так або ні. За своїм хімічним складом - це снодійна речовина", - розповів завідувач центру з лікування гострих отруєнь КНП "Міська клінічна лікарня №4".

На відміну від матері малюк попри усі зусилля медиків помер вночі від гострого отруєння лікарськими препаратами. Якими саме, у поліції не озвучують до завершення експертиз. Є неофіційна інформація, що це ліки, які продаються лише за рецептами. Проте як виявилось, жінка працювала фармацевтом. А отже й мала доступ до всіх препаратів. Чому намагалася вкоротити віку і собі і маленькому сину - слідчі поки мовчать. Змісту передсмертної записки не розголошують.

Дворічного Микиту поховають вже сьогодні, а от його матері, коли вона вийде з лікарні, загрожує від 15 років за ґратами до довічного ув'язнення.

Новини України: ймовірне самогубство у Дніпрі – загинуло немовля, мати перебуває в лікарні

Автори: Антон Мачула, Владислав Комишин. Дніпро. ТСН 1+1

Новини України: дніпровські копи озвучили версію, що мати вколола собі і сину смертельну ін'єкцію

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