Вбивство 16-річної дівчини в Кіровоградській області: ексбойфренда покійної залишили під вартою

Вбивство 16-річної дівчини в Кіровоградській області: ексбойфренда покійної залишили під вартою

Неповнолітній підозрюваний утримуватиметься під вартою до 26 жовтня.

У вівторок, 7 вересня, підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини з села Кетрисанівка Кіровоградської області, залишили під вартою. Відповідний вирок виніс Кропивницький апеляційний суд, не задовільнивши скарги адвокатів хлопця, інформує пресслужба суду.

Сторона підозрюваного просила обрати для неповнолітнього запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою, утім судді не задовільнили ці прохання.

Таким чином, підозрюваний утримуватиметься під вартою до 26 жовтня 2021 року.

Засідання суду відбувалось у закритому режимі, аби не розголошувати дані досудового розслідування.

Нагадаємо, 16-річну дівчину, яка вночі пішла з дому, шукали кілька днів, аж поки її понівечене тіло не знайшли у старому колодязі край села. Після низки експертиз підозру у вбивстві оголосили однолітку і колишньому коханому дівчини.

Водночас рідні затриманого юнака у його провину не вірять. Він сам також заперечує свою причетність до злочину.

Односельці ж вважають, що вбивця, очевидно, мав спільників, бо перенести тіло непомітно за кілька кілометрів самотужки він би не зміг.

Затриманому юнакові, якого підозрюють у вбивстві, загрожує до 15 років позбавлення волі.

Новини України: в Кіровоградській області затримали підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини

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