Вбивство 2-річної дитини у Харкові: суд обрав запобіжний захід матері

Жінка поки що перебуває у лікарні.

У Харкові суд обрав запобіжний захід 36-річній жінці, яка задушила паском від халату свого 2-річного сина, а потім викинулася з вікна 4 поверху і зараз перебуває у реанімації.

Про це повідомляє KHARKIV TODAY.

Вчора, 9 грудня, Московський районний суд Харкова обрав запобіжний захід жінці, яку підозрюють у вбивстві 2-річного сина. Згідно із рішенням суду вона проведе під вартою 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

"Наразі жінка перебуває в "невідкладній" реанімації під охороною поліції. Запобіжний захід проводили по відеоконференції (вона брала участь з палати). Адвокат був. Вину визнала" - розповів Чубенко.

Нагадаємо, що стало відомо про стан жінки з Харкова, яка задушила 2-річного сина і викинулася з вікна.

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