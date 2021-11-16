Вбивство 24-річного патрульного у Рубіжному: стали відомі подробиці

Тіло молодого чоловіка виявили вранці.

У Рубіжному Луганської області під час виконання службових обов'язків загинув 24-річний патрульний поліцейський Олександр Фахруддінов. Він перебував у адмінбудівлі на чергуванні.

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Про це повідомляє "Сегодня".

Сьогодні, 16 листопада, у місті Рубіжне в адмінбудівлі знайшли вбитим 24-річного поліцейського. Хлопець перебував на чергуванні. На місці події є сліди боротьби. Також невідомі вкрали службову зброю Олександра.

Відомо, що патрульного поліцейського було вбито в будівлі, де невдовзі планували розмістити управління поліції.

"Наскільки зрозуміло, у будівлі відбувався ремонт, підготовчі роботи. Поліцейський охороняв його та, відповідно, перебував на службі один. Наразі йдуть посилені пошуки нападника", – повідомили джерела у поліції.

Як стало відомо ТСН.ua з власних джерел, патрульного застрелили. Куля прийшлася в область шиї. Наразі експертиза встановлює, чи був постріл зроблений із табельної зброї патрульного, чи з іншої зброї. Час смерті правоохоронця поки невідомий.

24-річний Олександр Фахруддінов служив у патрульній поліції з 2017 року.

"У нашій пам’яті він залишиться чесною та принциповою людиною, добрим другом та надійним колегою. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття рідним, близьким, друзям, колегам Олександра. Пам'ятаємо, сумуємо разом з вами. Світла пам'ять", - написали на сторінці патрульної поліції Луганської області.

У місті ввели поліцейську операцію та шукають того, хто вбив патрульного.

Нагадаємо, що місті Рубіжне Луганської області виявили тіло співробітника патрульною поліції зі слідами насильницької смерті.

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