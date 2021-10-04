Вбивство 3-річного малюка у Сумській області: батько-нелюд загадково помер

Чоловіка забили до смерті.

Житель міста Глухів на Сумщині Сергій Білий, який задушив свого 3-річного сина та покинув його тіло у лісосмузі, помер.

Про це повідомляє місцеве видання "Ваш шанс".

Кілька днів тому чоловіка відвезли до Глухіва на суд, але в ізолятор тимчасового утримання він уже не повернувся.

Представник керівництва Сумського слідчого ізолятора, де перебував злочинець, Вадим Васін повідомив, що Білий помер. Причина смерті 50-річного чоловіка поки невідома.

За інформацією видання, дітовбивцю побили, що і стало причиною його смерті. При цьому видання не уточнює, хто саме побив чоловіка. В результаті побиття ребро нібито пробило йому легені.

Нагадаємо,15 вересня 50-річний житель Глухова Сумської області забрав з дитячого садочка свого 3-річного сина і додому з дитиною не повернувся. Під час розшуків зниклих поліція з'ясувала, що батько жорстоко вбив власного сина, а тіло покинув у лісі.

Чоловік запевняв правоохоронців, що не знає, де перебуває його син. Та під час розшуку співробітники поліції встановили, що батько задушив сина. Згодом зловмисник і сам показав правоохоронцям місце вбивства.

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