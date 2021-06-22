Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: апеляційний суд залишив під вартою одного з обвинувачених

Обвинувачений перебуватиме під вартою щонайменше до 5 серпня 2021 року.
Два роки тому від вогнепального поранення у голову загинув 5-річний Кирило Тлявов, у вбивстві якого підозрюють копів. Київський апеляційний суд залишив під вартою, одного з обвинувачених у вбивстві хлопчика в Переяславі-Хмельницькому.
Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду.
"22 червня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області від 07 червня 2021 року, якою задоволено клопотання прокурора та продовжено щодо обвинуваченого, громадянина П. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці, тобто від 07 червня 2021 року до 07 серпня 2021 року", - йдеться у повідомленні.
За результатом апеляційного розгляду апеляційну скаргу сторони захисту залишено без задоволення, зазначили в апеляційному суді.
Зазначається, що громадянин П. обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ч. 4 ст. 296 ("Хуліганство"), ч. 1 ст. 263 ("Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами"), ч. 1 ст. 119 ("Вбивство через необережність") Кримінального кодексу України.
Нагадаємо:
- 31 травня 2019 року у Переяславі-Хмельницькому на Київщині двоє п'яних поліцейських вирішили розважитися й постріляти в бляшанки. За збігом обставин під кулю потрапив 5-річний Кирило Тлявов. Хлопця доправили до лікарні в Києві.
- 1 червня слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження. 2 червня поліцейським оголосили підозри - ДБР пом’якшило категорію злочину.
- Через кілька днів, 3 червня, стало відомо про смерть хлопчика у лікарні. Прокуратура перекваліфікувала справу.
- 5 червня 2019 року президент України Володимир Зеленський заявив про те, що винні у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова понесуть і політичну, і кримінальну відповідальність.
-
Невдовзі були затримані працівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Володимир Петровець та Іван Приходько, які, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, як стверджували свідки, влаштували стрілянину по пляшках. В результаті куля влучила у хлопчика, який був на дитячому майданчику. Під час досудового розслідування було встановлено, що на місці злочину під час стрілянини перебували ще двоє цивільних - одному з них також оголосили підозру. Другий - неповнолітній хлопець.
-
4 червня 2020 року суд обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою без можливості внесення застави.
-
Один з експоліцейських дотепер перебуває під вартою. Двох фігурантів торік було звільнено з-під варти після внесення застави. Неповнолітній перебуває під наглядом матері, запобіжний захід для нього - особисте зобов’язання.
-
У травні 2021 року генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що за два роки відбулося 30 судових засідань щодо трагедії та заявила, що тримає справу на особистому контролі.