Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: апеляційний суд залишив під вартою одного з обвинувачених

Обвинувачений перебуватиме під вартою щонайменше до 5 серпня 2021 року.

Два роки тому від вогнепального поранення у голову загинув 5-річний Кирило Тлявов, у вбивстві якого підозрюють копів. Київський апеляційний суд залишив під вартою, одного з обвинувачених у вбивстві хлопчика в Переяславі-Хмельницькому.

Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду.

"22 червня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області від 07 червня 2021 року, якою задоволено клопотання прокурора та продовжено щодо обвинуваченого, громадянина П. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці, тобто від 07 червня 2021 року до 07 серпня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

За результатом апеляційного розгляду апеляційну скаргу сторони захисту залишено без задоволення, зазначили в апеляційному суді.

Зазначається, що громадянин П. обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ч. 4 ст. 296 ("Хуліганство"), ч. 1 ст. 263 ("Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами"), ч. 1 ст. 119 ("Вбивство через необережність") Кримінального кодексу України.