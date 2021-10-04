Вбивство 6-річної дівчинки під Харковом: слідчі поставили крапку у розслідуванні резонансного злочину

Підліток вбив дівчинку і зґвалтував її.

У Харківській області правоохоронці завершили досудове розслідування у справі резонансного вбивстві 6-річної жительки селища Старий Салтів Мирослави Третяк. Справу передали до суду, а винним у злочині вважають 13-річного сусіда вбитої дівчинки.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

"З урахуванням здобутих у ході досудового розслідування доказів, визначено остаточну кваліфікацію дій зловмисника за п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 та ч. 4, 5 ст. 152 (умисне вбивство малолітньої дитини, поєднане із зґвалтуванням, що спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України", - повідомляють у пресслужбі Нацполіції.

Нагадаємо, що тіло 6-річної Мирослави Третяк, жительки селища Старий Салтів Чугуївського району з ознаками насильницької смерті знайшли в покинутій будівлі на території колишньої пилорами на околиці селища. Причиною смерті дитини стали травми голови.

У скоєнні злочину запідозрили 13-річного сусіда дитини. Того ж дня на підставі ухвали суду його помістили до приймальника-розподільника для дітей.

Підліток пройшов судові психіатричну та психологічну експертизи, усього проведено 68 судових експертиз. За висновками досліджень встановлено, що хлопець усвідомлював свої дії та їх наслідки.

"За результатами трьох судово-медичних експертиз, а також 35-ти судових молекулярно-генетичних експертиз встановлено наявність слідів учинення відносно потерпілої статевого злочину. Наразі процесуальним керівником спрямовано до суду клопотання про застосування відносно зловмисника примусових заходів виховного характеру", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що селищі Старий Салтів Харківської області вночі 28 липня в покинутій будівлі знайшли тіло 6-річної Мирослави Третьяк.

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