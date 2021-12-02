Вбивство 6-річної дівчинки під Харковом: суд визнав винним 13-річного хлопця та оголосив вирок

Засуджений за вбивство був сусідом своєї жертви.
Вовчанський райсуд Харківської області визнав винним 13-річного хлопця у вбивстві 6-річної дівчинки Мирослави із селища Старий Салтів Харківської області. Хлопця на три роки відправили до навчально-виховної установи для дітей і підлітків.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Прокурори у суді довели, що саме 13-річний хлопець вбив 6-річну дівчинку. Суд визнав підлітка винним.
"У зв’язку з тим, що неповнолітній не досяг віку кримінальної відповідальності, відповідно до вимог КПК України до нього можливо застосувати лише примусові заходи виховного характеру", - йдеться у повідомленні.
Засуджений за вбивство три роки відбуватиме у спеціальній навчально-виховній установі для дітей і підлітків.
Нагадаємо, у липні 2021 року в селищі Старий Салтів Харківської області у занедбаному будинку знайшли тіло 6-річної дівчинки з ознаками насильницької смерті. У вбивстві звинуватили 13-річного підлітка Богдана, який виявився сусідом дівчинки.
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