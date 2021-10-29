Вбивство 6-річної Мирослави Третяк під Харковом: директорка школи дала важливі свідчення в суді

Вбивство 6-річної Мирослави Третяк під Харковом: директорка школи дала важливі свідчення в суді

За словами адвоката, те, що розповіла очільниця навчального закладу, вказує на бездіяльність держави.

У Вовчанську у районному суді відбулося засідання у справі вбивства 6-річної Мирослави Третяк у Старому Салтові, у скоєнні якого підозрюється 13-річний сусід дівчинки. Суд вислухав свідчення директорки школи, в якій навчався обвинувачений.

Про це повідомляє Newsroom.

У Вовчанському районному суді Харківської області у закритому режимі відбулося чергове засідання у справі про жорстоке вбивство 6-річної Мирослави Третяк.

Як розповів адвокат сім'ї вбитої дівчинки Артем Донець, під час засідання встигли допитати лише одного свідка – директорку школи, де навчався підліток. Про що саме говорила директорка, захисник не повідомив, але зазначив, що сказане нею в суді підтверджує тезу представників потерпілих, що жорстоке вбивство сталося через бездіяльність.

"Покази, які вона дала, нас повністю задовольняють. Наша мета полягає в тому, щоб довести, що держава не робила того, що необхідно, а вжиті заходи були неадекватними", – сказав Донець.

Родина покійної 6-річної Мирослави Третяк з Старого Салтова Харківської області, у вбивстві якої підозрюють 13-річного підлітка, вимагає від державних органів влади 100 млн грн моральної компенсації.

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