Вбивство 6-річної Мирослави Третяк під Харковом: рідні дитини доводитимуть бездіяльність чиновників у суді

Ухвала оскаржується лише в тій частині, де суд не побачив винуватості держави у багаторічній бездіяльності.

На Харківщині адвокат родини вбитої та зґвалтованої підлітком 6-річної Мирослави Третяк Артем Донець подав апеляційну скаргу на ухвалу Вовчанського районного суду.

Про це повідомляється на сторінці адвокатського об`єднання "Донець і партнери".

Зазначається, що ухвала оскаржується лише в тій частині, де суд не побачив винуватості держави у багаторічній бездіяльності і невжитті заходів щодо малолітнього та його родини. Хоча була велика сукупність письмових доказів і показань допитаних в судовому засіданні свідків і представників органів державної влади.

"Очевидно, що такі жахливі дії не вчиняються 13-річними дітьми просто так зненацька, без будь-яких передумов. Вчиненню вбивства передували недоліки у вихованні з боку батьків 13-річного хлопця та посадових осіб закладів освіти, а також ряд випадків вчинення хлопцем суспільно-шкідливих та небезпечних діянь. При цьому суспільна небезпечність діянь і жорстокість дій підлітка постійно зростала, однак кожен наступний випадок незмінно не отримував жодного реагування з боку батьків та органів влади", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

У Харківській області Вовчанський райсуд закінчив розгляд резонансної справи про вбивство 6-річної Мирослави Третяк у Старому Салтові. Підліток, який скоїв злочин проведе найближчі 3 роки у загальноосвітній школі соціальної реабілітації, а родина вбитої дівчинки не отримає моральну компенсацію через те, що не змогла довести бездіяльність державних органів.