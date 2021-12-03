Вбивство 6-річної Мирослави Третяк під Харковом: рідні дівчинки не змогли довести бездіяльність держорганів

Мати хлопчика сплатить родині вбитої дівчинки гроші за поховання.

У Харківській області Вовчанський райсуд закінчив розгляд резонансної справи про вбивство 6-річної Мирослави Третяк у Старому Салтові. Підліток, який скоїв злочин проведе найближчі 3 роки у загальноосвітній школі соціальної реабілітації, а родина вбитої дівчинки не отримає моральну компенсацію через те, що не змогла довести бездіяльність державних органів.

Про це повідомляє Newsroom.

Так, підлітка звинувачували за трьома статтями кримінального ККУ: ст.115 ("навмисне вбивство"), ст.152 ("згвалтування"), ст.153 ("сексуальне насильство"). Оскільки 13-річний Богдан Федь не досяг віку кримінальної відповідальності, суд ухвалив рішення відправити його на 3 роки до школи соціальної реабілітації.

Як розповів адвокат сім'ї загиблої дівчинки Артем Донець, суд ухвалив стягнути з матері підлітка 7000 гривень – саме стільки становили витрати на поховання маленької дівчинки.

Родина вбитої Мирослави вимагала від держави 100 млн моральної компенсації через бездіяльність органів державної влади, але суд знайшов докази у цій частині позову недостатніми і відмовив.

"Суд вважав, що ми не довели бездіяльність державних органів, які ігнорували сигнали та не звертали уваги на поведінку підлітка. Це дуже м'яке та беззубе рішення з боку суду. Рідні Мирослави не відчувають того, що все-таки справедливість перемогла. Суд не встановив нічию провину: хлопчика вина не встановлена, а держава теж не понесла покарання", – каже Артем Донець.

Нагадаємо: