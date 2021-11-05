Вбивство 6-річної Мирослави Третяк під Харковом: у суді допитали сусідів та друзів підозрюваного підлітка

Вбивство 6-річної Мирослави Третяк під Харковом: у суді допитали сусідів та друзів підозрюваного підлітка

Підозрюваного привозять на кожне засідання, але він постійно мовчить.

У Вовчанському районному суді Харківської області відбулося чергове засідання у справі про жорстоке вбивство 6-річної Мирослави Третяк у Старому Салтові, у якому підозрюють її 13-річного сусіда.

Про це розповідає Newsroom.

Засідання суду проходять у закритому режимі. За словами адвоката родини вбитої дівчинки Артема Донця, під час засідання допитали друзів та сусідів підлітка.

Також на засідання суду викликали місцевого депутата, до якого, за словами місцевих жителів, вони неодноразово зверталися щодо поведінки 13-річного підозрюваного у вбивстві.

"У суді він заперечував, що надходили будь-які звернення. У нас немає письмових доказів цьому, однак мати загиблої стверджує, що неодноразово зверталася до цього депутата з приводу неналежних умов життя цієї сім'ї та з проханням вжити заходів щодо хлопчика, який поводиться неадекватно, а служби не реагують", – розповів адвокат.

Адвокат повідомив, що підозрюваного привозять на кожне засідання, бо його участь у судовому процесі є обов'язковою. Сам підліток постійно мовчить.

У Вовчанську у районному суді відбулося засідання у справі вбивства 6-річної Мирослави Третяк у Старому Салтові, у скоєнні якого підозрюється 13-річний сусід дівчинки. Суд вислухав свідчення директорки школи, в якій навчався обвинувачений.

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