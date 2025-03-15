Вбивство активіста Ганула: поліція назвала основні версії

Наразі правоохоронці розглядають три основні версії вбивства активіста Дем'яна Ганула, яке сталося в Одесі 14 березня. Поліція не виключає причетність агресорки Росії.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції Андрія Нєбитова в ефірі телемарафону.

"Ми розглядаємо три основні версії. Перш за все це, звичайно, замовне вбивство, вчинене у зв'язку з професійною і громадською діяльністю потерпілого. Також розглядаємо версію, не відкидаємо, що скоєне це вбивство у зв'язку з особистою неприязню", - розповів Нєбитов.

Слідство також не відкидають ймовірність того, що до вбивства Ганула причетна Росія, адже активіст мав активну проукраїнську позицію.

"Звичайно, ми розглядаємо російський слід, тому що знаємо, що ця людина була відома своєю проукраїнською позицією", - заявив представник Нацполіції.