Вбивство активіста Ганула в Одесі: військовий аналітик вказав на співпадіння у справі

Те, що сталося, викликає дуже багато запитань.

У справі про вбивство активіста в Одесі занадто багато символізму. Дем'ян Ганула був вбитий на вулиці українських героїв в День українського добровольця. Крім того, за 350 метрів від місця вбивства розташований відділок Нацполіції, а за два квартали - будівля СБУ.

Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

"Його вели. Виконавцю дали відповідну інформацію. Усі факти свідчать про те, що Ганулу відстежували. Знали, де він буде у цей час", – каже він.

На цій самій вулиці 2009 року був вбитий ще Максим Чайка. Але справа лишилася нерозкритою.

"Занадто багато, погодьтеся, співпадінь для однієї справи", – каже він.

Щобільше, каже Снєгирьов, вбивця діяв досить нестандартно, як для кілера. Дуже дивно, коли після злочину кілер їде за місцем свого постійного проживання зі знаряддям вбивства.

"Не скидує його, не знищує, не ховається. Нічого", – акцентував аналітик.

Можливо, продовжує Снєгирьов, він отримав гарантії. А від кого – на це відповідь має дати слідство.

Снєгірьов припускає, що можливо Ганул став наступною жертвою в певній серії замовних вбивств.

Нагадаємо, 14 березня в Одесі застрелили чоловіка. У поліції підтвердили факт стрілянини та назвали ім'я вбитого. Це відомий активіст та волонтер Дем'ян Ганул.

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