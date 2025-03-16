Вбивство Демʼяна Ганула: кого затримали і чи визнав підозрюваний свою вину на суді

Сергій Шалаєв — чоловік, якого затримали за вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула, під час судового засідання визнав свою вину.

Про це повідомив заступник керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Руслан Веремчук, повідомляє "Суспільне" із зали Київського райсуду Одеси.

Також Руслан Веремчук зазначив, що закрите судове засідання обмовлено тим, що під час оголошення клопотання прокурора називалися прізвища та імена свідків, які надали покази.

Ба більше, вже стали відомі деталі, розголошення яких може зашкодити подальшому слідству.

Наразі Сергію Шалаєву вручили підозру за двома статтями Кримінального кодексу: п. 11 ч. 2 ст. 115 — умисне вбивство, вчинене на замовлення та ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю.

Що відомо про чоловіка, який зізнався у вбивстві Демʼяна Ганула

Підозрюваний у вбивстві українського активіста — 46-річний Сергій Шалаєв. Лише через декілька годин після вбивства Демʼяна Ганула правоохоронці затримали його. За даними СБУ, підозрюваний військовослужбовець. Від 23 лютого 2025 року його оголосили у розшук за дезертирство від 23 лютого 2025 року.

В залі суду стало відомо, що Шалаєв був командиром механізованого взводу військової частини А0666 — це 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового походу. Служив після того, як був мобілізований.

Нагадаємо, раніше очільник МВС Ігор Клименко заявив, що Ганула могли вбити через активну громадянську позицію на замовлення російських спецслужб. Але всі мотиви будуть встановлені згодом.

Також відомо, що влітку 2024 року активіст Дем'ян Ганул просив Службу безпеки України про захист. Він заявив, що побоюється замаху на себе чи своїх близьких. Активіст вказав на те, що російські ресурси виклали в мережу інформацію про його рідних, а за напад на нього обіцяли до 10 тисяч доларів.

Читайте також: