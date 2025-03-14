Вбивство Дем’яна Ганула: стало відомо, ким виявився чоловік, який стріляв у активіста (фото)

За наявною інформацією, чоловіком, який стріляв у активіста, виявився 46-річний дезертир.

СБУ та Нацполіція по гарячих слідах затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві громадського активіста Дем'яна Ганула в Одесі. За наявною інформацією, чоловіком, який стріляв у активіста, виявився 46-річний дезертир.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Служба безпеки України та Національна поліція провели спільну спецоперацію, у ході якої затримали підозрюваного у вбивстві громадського активіста Дем'яна Ганула. Слідчо-оперативні заходи тривають. Опрацьовуються можливі мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також "російського сліду", – йдеться у повідомленні.

У Дем’яна Ганула стріляв 46-річний дезертир / Фото: СБУ

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин / Фото: СБУ

Нагадаємо, в центрі Одеси 14 березня невідомий чоловік застрелив Дем’яна Ганула, поліція терміново розпочала розслідування. Активіст підозрював, що російські спецслужби готують замах на нього, тому раніше просив захисту в СБУ.