Вбивство Дем'яна Ганула: що відомо про загибель одеського активіста

В місті Одеса посеред білого дня сталася стрілянина. Внаслідок цього вбито відомого одеського громадського діяча та волонтера Дем'яна Ганулу.

ТСН.ua зібрав усе що відомо, про резонансне вбивство відомого активіста.

В Одесі посеред дня сталася стрілянина

Близько 10:30 посеред вулиці в Одесі застрелили чоловіка, про це повідомили правоохоронці.

Як зауважили у поліції, невідомий вистрілив у перехожого в Приморському районі, а саме на Олександрівському проспекті, та втік. Унаслідок поранення, потерпілий загинув.

В місті оголосили план-перехоплення "Сирена".

Спочатку про те, що жертвою став відомий активіст Дем’ян Ганул, повідомили спочатку місцеві медіа, а згодом це підтвердили в МВС та міністр Ігор Клименко.

Клименко заявив, що бере розслідування справи під особистий контроль, а також до Одеси спрямували слідчо-оперативну групу та криміналістів Центрального апарату Національної поліції разом з очільником Нацполіції Іваном Вигівським.

Клименко спростував інформацію із соцмереж, буцімто стрілець був одягнутий у військову форму.

Тим часом в Мережі активно почали поширювати фото ймовірного підозрюваного.

У поліції відкрили кримінальне провадження через вбивство громадського діяча. Подію кваліфікували як умисне вбивство, скоєне на замовлення.

Розслідування вбивства Дем'яна Ганула / Фото: Національна поліція України

Що відомо про Дем’яна Ганулу

31-річний загиблий Дем'ян Ганул був громадським діячем, блогером, засновником та керівником праворадикальної організації "Вуличний фронт", а також був керівником силового блоку "Правого Сектору" в Одесі (2014-2016). Ганул брав участь у Революції гідності та протистояння в Одесі 2 травня проти проросійських сил.

Дем’ян Ганул був ініціатором акцій проти незаконних забудов, повернення Літнього театру в Одесі громаді, а також демонтажу пам’ятників радянським діячам. Чоловік активно займався волонтерською діяльністю, допомагаючи Збройним силам України.

Одеський активіст Дем'ян Ганул / Фото: Facebook-сторінка Ганула

Неодноразово загиблий виступав ініціатором за знесення радянських пам’ятників.

У листопаді 2021 року Ганул організував акцію під консульством Росії в Одесі, принісши труну з написами "Груз 200" та "росіяни їдуть додому". А у 2022 році на стінах колишньої будівлі консульства з'явилися патріотичні графіті за його ініціативи.

Ганул вже неодноразово ставав жертвою нападів: у 2020 році невідомі спалили його авто на СТО, згодом обстріляли автівку поблизу села Визирка. Зокрема, пізніше, невідомі розбили його машину битками.

У 2023 році в Одесі невідомі у військовій формі напали на Ганула. Інцидент викликав широкий резонанс у суспільстві, а поліція одразу відкрила кримінальне провадження за фактом нападу. Крім того, військове командування розпочало службове розслідування через можливу причетність військовослужбовців до інциденту.

Сестра загиблого повідомила важливі деталі

У коментарі для ТСН.ua сестра Дем’яна Лілія, розповіла, що її братові постійно погрожували.

"Йому постійно погрожували, постійно. Я не знаю людини, яка б більше за Дем'яна любила Україну. Його вбили за те, що він був патріотом, за те, що відстоював Україну", – сказала Лілія.

Варто зауважити, у 2024 році Ганул просив СБУ про захист. У своєму Telegram-каналі він зазначав, що побоюється замаху на себе або своїх близьких.

Як повідомляв активіст, після акцій із захисту честі військових, він почав отримувати погрози. Окрім того, російські ресурси"злили" особисту інформацію про його рідних і призначили за напад на нього нагороду до 10 тисяч доларів.

Також, за словами Ганула, у 2024 році Басманний суд Москви заочно арештував його за кількома статтями Кримінального кодексу РФ.

З'явилося відео з місця вбивства Дем'яна Ганула в Одесі

Як вбивця скоїв свій злочин

Видання "Думская" з посиланням на власні джерела розповіло, що вбивця вистрілив у Ганула із пістолета "Тульський – Токарєв". Перед другим, контрольним вистрілом, у пістолета заїло затвор. Тому зловмисник дістав новий набій та зробив контрольний вистріл.

За інформацією видання, було знайдено гільзи та набій, що заїв.

Зокрема, стрілець не приховував обличчя, а після пострілу впритул спокійно залишив місце злочину.

Тим часом у місцевих пабліках з’явилась інформація, начебто вбивця активіста сам зателефонував до поліції та здався. Проте, речниця поліції Одеської області Любов Гордієвська у коментарі ТСН.ua не підтвердила та не спростувала інформацію місцевих пабліків про те, що вбивця Ганула начебто сам зателефонував до поліції та здався. За даними поліції, станом на 12:55 розшук злочинця ще тривав.

Вбивство активіста як частина стратегії Росії

Український журналіст, публіцист Віталій Портников вважає, що вбивство одеського активіста Дем’яна Ганула, а також мовознавиці Ірини Фаріон, – це частина великої стратегії Росії по знищенню державності України та приєднання її до країни-агресорки.

Як зауважив Портников, вбивство Ганула скоїли наступного дня після рішення Європейського суду з прав людини щодо подій в Одесі 2 травня 2014 року.

Журналіст зазначив, що після тієї трагедії в Одеському будинку профспілок Кремль продовжує боротьбу проти тих, хто в місті намагався завадити діям російської агентури щодо перетворення регіону на "республіку" та сприяти збереженню Одеси та області у складі Української держави.

Він акцентував, що з цього погляду "вбивство в Одесі вписується в ту парадигму, яку ми вже спостерігаємо з часу, коли у Львові було застрелено Ірину Фаріон". Журналіст додав, що перші удари можуть відбуватися саме по тих, кого у Росії будить називати представниками радикальних політичних поглядів. Але в будь-який момент терор може також поширитися і на тих, хто висловлює погляди, близькі до поширюваних російською пропагандою.

За словами журналіста, "кожне вбивство – це частина великої антиукраїнської стратегії Москви. І так це потрібно сприймати".

Підозрюваного затримали

В пообідню пору 14 березня, поліція затримала підозрюваного у вбивстві одеського активіста.

Як повідомив Ігор Клименко, у квартирі підозрюваного знайшли зброю, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин.

У СБУ повідомили, що чоловіком, який стріляв у активіста, виявився 46-річний дезертир.

"Служба безпеки України та Національна поліція провели спільну спецоперацію, у ході якої затримали підозрюваного у вбивстві громадського активіста Дем'яна Ганула. Слідчо-оперативні заходи тривають. Опрацьовуються можливі мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також "російського сліду", – йдеться у повідомленні.

У Дем’яна Ганула стріляв 46-річний дезертир / Фото: СБУ

У Дем’яна Ганула стріляв 46-річний дезертир / Фото: СБУ

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві Дем'яна Ганула / Фото: Ігор Клименко

Глава держави Володимир Зеленський прокоментував затримання підозрюваного, та запевнив, що десятки слідчих, оперативників, криміналістів залучені до розкриття цього злочину. Зʼясовуються всі обставини його скоєння.

Президент доручив міністру внутрішніх справ, голові СБУ і виконувачу обовʼязків генпрокурора "залучити всі необхідні сили й засоби для того, щоб встановити всі факти".

Зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин / Фото: СБУ

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