Вбивство Фаріон: адвокат розповів, чи є нові факти у справі

Поки що знаряддя вбивства не знайдено.

Вбивство мовознавиці та ексдепутатки Ірини Фаріон перебуває у центрі уваги. Втім, наразі немає нових фактів у цій справі. Сьогодні у Львові відбудеться суд, на якому мають обрати міру запобіжного заходу підозрюваному 18-річному В’ячеславу Зінченку

Про це в інтерв’ю "24 каналу" заявив адвокат підозрюваного Ігор Сулима.

"Нових дуже багато фактів немає. Мною було подано клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Мені надали частину матеріалів. Які саме, я не буду говорити, тому що це є таємницею слідства. З тих матеріалів, які я бачив, тих матеріалів, які були надані, не додалося жодних доказів, які б підтверджували вину В'ячеслава. Немає нічого. Все, що було, так і залишилось", - сказав він.

Наразі знаряддя вбивства також не знайдено. Також Сулима висловив припущення, що є" дуже багато експертиз, які не проведено".

"Нічого не знайшли, ні знаряддя вбивства, ні будь-яких інших, які б вказували на те, чим вбивали. Немає такого", - додав адвокат.

Нагадаємо, донька мовознавиці Ірини Фаріон – Софія Семчишин – висловила свою версію щодо того, за що було вбито її матір.

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