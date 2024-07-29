Вбивство Фаріон: адвокатка підозрюваного виступила з заявою і розкритикувала МВС

Адвокатка Регіна Гусейнова, яка захищає підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, стверджує, що досі не було озвученго жодного прямого доказу вини 18-річного В'ячеслава Зінченка.

Про це вона заявила в ефірі "Київ 24".

Юристка наголосила, що недопустимо оприлюднювати конкретне прізвище та ім'я підозрюваного у такій резонансній справі, "яка викликає дуже багато контроверсійних емоцій".

"Це є пряме порушення закону. І це є збудження емоцій певної частини суспільства, які вже собі в голові винесли вирок і вважають цього молодого чоловіка винним. Я не знаю, чи цей молодий чоловік винний, чи ні – це може встановити лише суд. Але якщо ви зайдете в соцмережі, то там просто відкривається портал у пекло", – сказала адвокатка.

Гусейнова зазначила, що їй "як юристу взагалі не зрозуміло, чому ця людина зараз сидить на лаві підсудних".

"Давайте подивимось на те, що показали органи дізнання… Є конкретна особа – цей молодий чоловік. Я не почула як юрист, як його офіційний адвокат, і у мене є питання, чому нема жодного прямого доказу. Є красиве кіно. В решті решт, що інкримінують цій особі? Що вона була на місці скоєння злочину? І все? Ми з вами почули хоч один прямий доказ?" – зазначила юристка.

Крім того, вона розкритикувала те, що від імені міністра МВС та очільника Нацполіції правоохоронцям роздали нагороди за розкриття цієї справи.

"Колеги, справу не розкрито. Людину не визнано винною ще. І давати нагороди за те, що поліція робить і мусить робити відповідно до своїх посадових обов'язків, це нонсенс. Давайте лікарям нагороди за те, що вони лікують, вчителям за те, що вони вчителюють", – підсумувала вона.

Нагадаємо, 25 липня президент Зеленський повідомив, що у Дніпрізатримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.

Міністр внутрішніх справ уточнив, що ймовірному стрільцю 18 років, він мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

У генпрокуратурі додали, що встановити його особу вдалося за фото зі смарт-камер відеоспостереження.

За словами сусідів, затриманий жив з мамою, гарно вчився та займався футболом. Батько затриманого у розмові з журналістами підтвердив, що воює на фронті. Він запевняє, що у сина не було мотиву вбивати Фаріон.

Мати підозрюваного визнала, що син був у Львові, але заперечує, що він причетний до вбивства.

Водночас, за даними OSINT-аналітиків "Телебачення Торонто", 18-річний юнак був підписаний на численні ультраправі пабліки, зокрема і російські. Зокрема, у коментарях він згадував про російське неонацистське угрупування NS/WP (National-Socialism / White Power), яке взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон.

Хто і навіщо вбив Ірину Фаріон: таємниці та основні версії

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