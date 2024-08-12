Вбивство Фаріон: батьки підозрюваного В'ячеслава Зінченка розповіли цікаві деталі справи

Батьки підозрюваного у вбивстві мовознавиці та ексдепутатки Ірини Фаріон 18-річного В’ячеслава Зінченка вкотре заявляють про непричетність їхнього сина до цього злочину.

Про це мати Олена Зінченко і батько Федір Зінченко сказали в інтерв’ю "11 каналу".

"Мій син не здатен, він цього не робив. Він приїхав зустрітися з друзями, погуляти по Львову і все. Повернувся додому і далі вів нормальне, звичайне життя. А це – інша справа. Треба шукати справжніх вбивць та замовників. Це не пов’язано з моїм сином. Доказів дійсно немає", - заявила жінка.

Своєю чергою, батько затриманого висловився щодо знайденої поліцією у їхній квартирі записки сина. У ній В'ячеслав писав, що "приховував це від батьків заради їхньої безпеки". Втім, за словами чоловіка слідство не розповідало про існування цього листа і його вміст.

"Я був на допиті. Слідчий нічого такого не казав. Також не показав мені, що він листувався з якимись ультраправими рухами. Цього нема в клопотанні про обрання запобіжного заходу. Тому взагалі з доказовою базою все дуже сумно", - вважає Федір Зінченко.

Що більше, з його слів, 18-річний хлопець навіть не знав, хто така Ірина Фаріон. Мовляв, цього прізвища в родині ніхто не знав.

"Славко до української мови ставився з повагою. Він багато читав, дуже цікавився українським націоналізмом – Степаном Бандерою, Романом Шухевичем, Євгеном Коновальцем. Тому у них з Фаріон, скоріше за все, спільне ставлення до української мови, - висловився батько підозрюваного.

Нагадаємо, раніше у підозрюваного у вбивстві 18-річного В’ячеслава Зінченка провели обшук і вилучили чимало особистих речей. Серед вилученого майна – дві пари кросівок, ноутбук та телефон.

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