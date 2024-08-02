Вбивство Фаріон: поліція виявила нові факти у справі та важливі деталі злочину

Поліція виявила на околицях Львова дачний будиночок, яким міг користуватись зловмисник під час підготовки замаху на мовознавицю і громадську діячку Ірину Фаріон. Там було знайдено речей, які можуть належати вбивці.

Про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на ухвалу суду.

У документі йдеться про те, що будиночок виявили під час слідчих дій 21 липня. Він розташований на ділянках городнього товариства "Малі Голоски" - у лісовій місцевості в урочищі Голоски в Шевченківському районі Львова.

"Під час відпрацювання шляхів підходу та відходу від місця події особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, у лісовій місцевості за GPS-координатами 49.8705586, 23.9897726 було виявлено будинок, у якому могли були речі та предмети, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення", - йдеться в ухвалі.

Поліцейські знайшли у будиночку різні речі, якими міг користуватися нападник. Їх вилучили та долучили до справи. Серед знайденого – пластиковий посуд, пачка з-під цигарок, попільничка з чотирма недопалками, матрац, подушки, покривало, картонна коробка - в ній була свічка, фольга, два пластикові стакани та фрагменти паперу, сіре покривало, наволочка з-під подушки та простирадло золотого кольору.

Нагадаємо, Ірина Фаріон померла у лікарні після того, як у неї стріляли ввечері 19 липня біля багатоквартирного будинку на вулиці Масарика, 3, де вона мешкала.

У Львові 26 липня суд обрав запобіжний захід підозрюваному. 18-річний мешканець міста Дніпро В’ячеслав Зінченко упродовж двох місяців перебуватиме під вартою в слідчому ізоляторі під час проведення досудового слідства.

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