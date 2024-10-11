Вбивство Фаріон: слідство перевіряє причетність "невстановлених осіб" до злочину

Слідчі поліції Львівської області отримали доступ до 291 номера мобільних операторів у межах кримінального провадження за фактом вбивства мовознавиці і колишньої нардепки Ірини Фаріон.

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на дані судового реєстру.

Досудове розслідування встановило, що майже три сотні номерів належать поки що невстановленим особам, які можуть бути причетними до злочину.

Наразі правоохоронці вивчають інформацію про усі з’єднання 291 номера від 1 січня 2023-го до 26 липня 2024-го. Зокрема, слідчі аналізують вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресацію; дату та тривалість самих дзвінків; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ).

Також зазначається, що буде досліджено відомості щодо руху коштів за всіма номерами, доступ до яких надав суд.

Як повідомлялося, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон суд залишив під вартою. Хоча адвокати просили відпустити В'ячеслава Зінченка під домашній арешт.

Нагадаємо, Ірина Фаріон померла в лікарні після того, як у неї стріляли ввечері 19 липня біля багатоквартирного будинку на вулиці Масарика, 3, де вона мешкала.

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