Вбивство Фаріон: суд продовжив запобіжний захід обвинуваченому

В'ячеслав Зінченко перебуватиме під вартою без права на заставу ще 60 діб – до 4 березня 2025 року включно.

Суд продовжив запобіжний захід обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За клопотанням прокурорів Львівської обласної прокуратури Шевченківський районний суд міста Львова продовжив запобіжний захід обвинуваченому в умисному вбивстві Ірини Фаріон. В'ячеслав Зінченко перебуватиме під вартою без права на заставу ще 60 діб – до 4 березня 2025 року включно.

Чоловік був затриманий у Дніпрі за місцем проживання у липні цього року і з того часу перебуває під вартою.

"Йому інкриміновано умисне вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку, з мотивів національної нетерпимості, а також придбання, носіння, зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, підозрюваному у справі про вбивство мовознавиці та громадської активістки Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку змінено кваліфікацію злочину. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення. Матеріали справи скеровано до суду.

Раніше повідомлялося про те, що стали відомі нові подробиці розслідування.

Апеляція підозрюваного у вбивстві Фаріон - що каже суд

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