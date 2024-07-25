Вбивство Фаріон: свідки розповіли, чи схожий затриманий з Дніпра на стрільця

Сусіди розповіли свою думку, чи схожий затриманий 18-річний хлопець у Дніпрі на того загадкового стрільця у капелюсі та окулярах.

Свідки вбивства екснардепки і мовознавиці Ірини Фаріон зі Львова розповіли, чи схожий затриманий у Дніпрі 18-річний хлопець на стрільця, якого вони бачили.

Про це пише "Телеграф".

Місцеві два тижні підряд бачили біля свого під'їзду, де проживала Фаріон, дивного хлопця у капелюсі і окулярах. Проте чи дійсно затриманий, фото якого злили до Мережі – це і є стрілець, сусіди однозначної відповіді поки не дають.

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"У нього на підборідді видно прищики такі невеликі, як вікові. У того що ми бачили у дворі, вони теж були, і у цього на фотографії є. Але чи це точно він, я сказати не можу. Поліція має з'ясувати, має бути якась технологія для порівняння. Було видно тільки частину обличчя. Той хлопець був дуже худорлявий, а по цьому по фотографії незрозуміло наскільки він худий. Так сфотографований наче шия грубіша", – каже мешканка будинку пані Віра.

За словами місцевих, все сталося настільки швидко, а стрілець раптово зник, що вони не встигли його роздивитися.

"Ми одразу не зрозуміли, що сталося, подумали, що це забилась якась дівчинка, бо вона була дуже худенька. Я побачила тільки щось схоже на полум'я і почула звук. Не одразу зрозуміло, що це – постріл чи якийсь звук від машини", – зазначає інша мешканка будинку пані Стефа.

Нагадаємо, сьогодні, 25 липня президент Зеленський повідомив, що у Дніпрізатримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.

Міністр внутрішніх справ уточнив, що ймовірному стрільцю 18 років, він мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

У генпрокуратурі додали, що встановити його особу вдалося за фото зі смарт-камер відеоспостереження.

За словами сусідів, затриманий жив з мамою, гарно вчився та займався футболом. Батько затриманого у розмові з журналістами підтвердив, що воює на фронті. Він запевняє, що у сина не було мотиву вбивати Фаріон.

Водночас, за даними OSINT-аналітиків "Телебачення Торонто", 18-річний юнак був підписаний на численні ультраправі пабліки, зокрема і російські. Зокрема, у коментарях він згадував про російське неонацистське угрупування NS/WP (National-Socialism / White Power), яке взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон.

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