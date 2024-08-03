Вбивство Фаріон: у підозрюваного провели обшук і вилучили чимало особистих речей

Серед вилученого майна – дві пари кросівок, ноутбук та телефон.
Галицький районний суд Львова наклав арешт на речі підозрюваного у вбивстві мовознавиці ексдепутатки Ірини Фаріон - 18-річного В’ячеслава Зінченка.
Про це стало відомо з матеріалів суду.
Зазначається, 25 липня у підозрюваного був проведений обшук. Після цього слідчі вилучили низку речей, що належать йому:
- пару кросівок чорно-червоного кольоруз емблемою "climacool";
- дві пари шкарпеток білого кольору;
- зубна щітка білого кольору "Parodontax";
- ноутбук "ASUSUX430U" із зарядним пристроєм, чохлом темно-бурого кольору;
- три флеш носія: "Kingstone 64Gb", "Kingstone 64Gb", "KingstoneDataTreveler 100 G3 64Gb";
- системний блок "GOODMAX"чорного кольору;
- сім-картка "Лайф" з № НОМЕР_1 ;
- пара кросівок "Nike" чорно-білого кольору 45 р.;
- блокнот на пружинки з рукописним текстом;
- банківська картка "ПриватБанк";
- ноутбук "ASER" modelAspire 5738 zG 424G 50Mis/nLXPAUOCOO2917FEС200 із сумкою для ноутбука;
- коробка з під мобільного телефону "redmi 6";
- флеш носій "Verbatim 4Gb";
- простирадло блакитного кольору;
- наволочка з подушки;
- мобільний телефон марки "redmi" темно-фіолетового кольору.
Зазначається, що клопотанням слідчого, усе це майно було арештовано.
Як повідомлялося, у Львові 26 липня суд обрав запобіжний захід підозрюваному. 18-річний мешканець міста Дніпро В’ячеслав Зінченко упродовж двох місяців перебуватиме під вартою в слідчому ізоляторі під час проведення досудового слідства.
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