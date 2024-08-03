Вбивство Фаріон: у підозрюваного провели обшук і вилучили чимало особистих речей

Серед вилученого майна – дві пари кросівок, ноутбук та телефон.

Галицький районний суд Львова наклав арешт на речі підозрюваного у вбивстві мовознавиці ексдепутатки Ірини Фаріон - 18-річного В’ячеслава Зінченка.

Про це стало відомо з матеріалів суду.

Зазначається, 25 липня у підозрюваного був проведений обшук. Після цього слідчі вилучили низку речей, що належать йому:

пару кросівок чорно-червоного кольоруз емблемою "climacool";

дві пари шкарпеток білого кольору;

зубна щітка білого кольору "Parodontax";

ноутбук "ASUSUX430U" із зарядним пристроєм, чохлом темно-бурого кольору;

три флеш носія: "Kingstone 64Gb", "Kingstone 64Gb", "KingstoneDataTreveler 100 G3 64Gb";

системний блок "GOODMAX"чорного кольору;

сім-картка "Лайф" з № НОМЕР_1 ;

пара кросівок "Nike" чорно-білого кольору 45 р.;

блокнот на пружинки з рукописним текстом;

банківська картка "ПриватБанк";

ноутбук "ASER" modelAspire 5738 zG 424G 50Mis/nLXPAUOCOO2917FEС200 із сумкою для ноутбука;

коробка з під мобільного телефону "redmi 6";

флеш носій "Verbatim 4Gb";

простирадло блакитного кольору;

наволочка з подушки;

мобільний телефон марки "redmi" темно-фіолетового кольору.

Зазначається, що клопотанням слідчого, усе це майно було арештовано.

Як повідомлялося, у Львові 26 липня суд обрав запобіжний захід підозрюваному. 18-річний мешканець міста Дніпро В’ячеслав Зінченко упродовж двох місяців перебуватиме під вартою в слідчому ізоляторі під час проведення досудового слідства.

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