Вбивство Фаріон: у ЗМІ з'явилася інформація про ймовірного стрільця (фото)

У ЗМІ з'явилися попередні відомості про особу ймовірного вбивці колишньої депутатки і професорки Ірини Фаріон.

Про це повідомив Телеграм-канал "Труха Львів".

За неофіційною інформацією ресурсу, кулю в у скроню професорки випустив молодик. Ним став 21-річний парубок, мешканець Львівської області.

Ймовірний нападник на Ірину Фаріон. Фото: Труха Львів.

Тим часом "Труха Україна" пише, що інформація та фото ймовірного вбивці, що з'явилася у Мережі, нібито не відповідає дійсності.

"Пишуть, що це 21-річний житель Львівщині, однак наші джерела спростовують цю інфу", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що очільник МВС Ігор Клименко раніше інформував про те, що поліції відомо про підозрюваного. Відомо, що нападник кілька днів перебував біля будинку загиблої. Зокрема, молодика часто бачили сусіди. Його досі шукають.

Нагадаємо, Фаріон померла у лікарні після того, як у неї стріляли ввечері 19 липня. Замах на вбивство Ірини Фаріон стався близько восьмої вечора, біля багатоквартирного будинку на вулиці Масарика, 3, у якому вона мешкає.

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