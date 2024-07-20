Вбивство Фаріон: Зеленський повідомив про розслідування і назвав одну з важливих версій

У Львові перебуває керівництво МВС і Нацполіції.

Розслідування справи щодо вбивства колишньої депутатки Ірини Фаріон триває. Досліджуються всі версії, зокрема та, що веде до Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Відпрацьовуються всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів. Досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в Росію", - наголосив глава держави.

З його слів, вже зранку були нові доповіді від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника СБУ Василя Малюка щодо розслідування.

Зранку вже були нові доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка щодо розслідування вбивства Ірини Фаріон. Задіяні всі необхідні сили Нацполіції та СБУ для пошуку злочинця.

Президент наголосив, що у Львові перебувають міністр внутрішніх справ, заступники генпрокурора та керівників Нацполіції.

Як повідомлялося, ввечері 19 липня у Львові стріляли в депутатку Ірину Фаріон. З вогнепальним пораненням у скроню її госпіталізували у тяжкому стані. Медикам не вдалося її врятувати. " зв'язку зі смертю потерпілої злочин перекваліфіковано на "умисне вбивство".

Читайте також: