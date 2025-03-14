Вбивство Ганула – це частина стратегії Росії: Портников пояснив цілі ворога

Вбивство одеського активіста Дем’яна Ганула, а також мовознавиці Ірини Фаріон, – це частина великої стратегії Росії по знищенню державності України та приєднання її до країни-агресорки.

Таку думку український журналіст, публіцист Віталій Портников висловив у ефірі свого YouTube-каналу.

Він звернув увагу, що вбивство Ганула будо скоєно наступного дня після рішення Європейського суду з прав людини щодо подій в Одесі 2 травня 2014 року. Журналіст зазначив, що після тієї трагедії в Одеському будинку профспілок Кремль продовжує боротьбу проти тих, хто в місті намагався завадити діям російської агентури щодо перетворенню регіону на "республіку" та сприяти збереженню Одеси та області у складі Української держави.

"Боротьба за це зовсім не є завершеною. У планах російського президента Володимира Путіна та його оточення – окупація усього сходу і півдня нашої країни, а можливо, і знищення української державності, на якому у Кремлі продовжують наполягати. З цієї точки зору дестабілізація в Україні є частиною російських зусиль по знищенню державності у сусідів. Зовсім не тільки війна, не тільки обстріли мирних українських міст ракетами і безпілотниками, але й серйозна дестабілізація ситуації, вбивства, залякування людей і спроби перетворити Україну на суцільну територію терору", – розповів Портников.

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Він акцентував, що з цього погляду "вбивство в Одесі вписується в ту парадигму, яку ми вже спостерігаємо з часу, коли у Львові було застрелено Ірину Фаріон". Журналіст додав, що перші удари можуть відбуватися саме по тих, кого у Росії будить називати представниками радикальних політичних поглядів. Але в будь-який момент терор може також поширитися і на тих, хто висловлює погляди, близькі до поширюваних російською пропагандою.

Портников назвав ще одру мету таких убивств.

"Ну і звісно, це ще й підготовка до того, щоб українці сприймали терор як норму, і не дивувалися можливим замахам і вбивствам представників українського політичного і воєнного керівництва, що, поза сумнівом, також є у планах Володимира Путіна, ФСБ, Служби зовнішньої розвідки та всіх інституцій, які працюють на ліквідацію Української держави та приєднанню її територій до Росії вже найближчими роками", – пояснив публіцист.

За його словами, у Москві розуміють, що вікно можливостей, пов’язано з обранням президентом США Дональда Трампа, може зачинитися, тому зараз потрібно форсувати події, щоб, як казав Микола Патрушев, вже 2025 року України припинила існування.

"Так що кожне вбивство – це частина великої антиукраїнської стратегії Москви. І так це потрібно сприймати", – наголосив Портников.

Нагадаємо, 14 березня в центрі Одеси невідомий застрелив Ганула, поліція почала розслідування. Активіст раніше просив захисту в СБУ, бо підозрював, що російські спецслужби готують замах на нього.