Вбивство Ірини Фаріон: адвокати підозрюваного Зінченка просили змінити запобіжний захід

Львівський апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу сторони захисту підозрюваного у вбивстві політикині та мовознавиці Ірини Фаріон Вʼячеслава Зінченка щодо зміни йому запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт. Таким чином суд залишив підозрюваного під вартою до 17 листопада.

Про це стало відомо з трансляції суду наживо.

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Адвокати підозрюваного просили скасувати ухвалу Галицького районного суду Львова, який продовжив Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 листопада 2024 року без права внесення застави. Захист наголошував, що жоден свідок не сказав, що бачив Вʼячеслава Зінченка в момент скоєння злочину, а всі матеріали справи – не більше, ніж припущення.

Також було наголошено, що 18-річний Зінченко раніше не притягався до кримінальної відповідальності, не скоював інших правопорушень і не переховувався від слідства.

Зі свого боку прокурори наполягали на збереженні чинного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, аргументуючи свою позицію тим, що під час експертизи на лавці на місці вбивства собака виявив запахові сліди, які на 99% сходяться з Вʼячеславом Зінченком.

Нагадаємо, політикиню та мовознавицю Ірину Фаріон убили 19 липня 2024 року. О 19:30 поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу.

Кілька діб правоохоронці шукали вбивцю. За словами голови Національної поліції України Івана Вигівського, в межах розслідування було допитано понад 900 свідків, проведено 22 судові експертизи, а також проаналізовано понад 9 тисяч зображень зі 170 камер відеоспостереження. 25 липня у Дніпрі у власній квартирі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства Фаріон – 18-річного місцевого мешканця В’ячеслава Зінченка.

У Львові 26 липня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у слідчому ізоляторі під час проведення досудового слідства. А 19 вересня Зінченку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу ще на 60 діб – до 17 листопада.

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