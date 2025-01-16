Вбивство Ірини Фаріон: скільки грошей обвинувачений витратив на організацію злочину

Слідство встановило, що 18-річний Вʼячеслав Зінченко взяв кошти зі свого криптогаманця.

Підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон 18-річний Вʼячеслав Зінченко витратив на організацію злочину близько 20 тис. гривень, які взяв зі свого криптогаманця.

Про це сказав очільник Нацполіції України Іван Вигівський в інтерв’ю "Українським новинам".

Вигівський зазначив, що зброю, з якої було скоєно злочин, не знайшли. Проте, за його словами, поліція повністю відслідкувала, де Зінченко її купував.

"Якщо брати доказову базу, для прокурорів і на моє переконання - там достатньо доказів його вини. Вони зафіксовані і закріплені. Після ознайомлення з матеріалами справи у адвокатів і самого обвинуваченого настрій трохи змінився. Але останнє слово за судом", - пояснив очільник.

За його словами, обвинувачений витратив на організацію вбивства гроші з криптогаманця.

"Це не такі великі гроші, але ми рахували, що для реалізації вбивства він витратив близько 20 тис. гривень", - розповів Вигівський

Також відомо, що обвинувачений не пограбував Фаріон.

"Можу сказати, що він добре підготувався, був обізнаний, читав багато літератури, розумів методи конспірації... Скоріш за все він сам готувався, але ми не виключаємо, що до цього можуть причетні росіяни", - сказав Іван Вигівський.

Як працювали оперативні служби

За словами очільника Нацполіції, оперативники працювали покроково.

"Оперативні служби і кримінальний аналіз дали цей результат. Вирахували його манеру ходи, з’ясували маршрути переміщення та місця тимчасового проживання. Технології дозволили все відслідкувати", - додав він.

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Очільник Нацполіції розповів, як було підготовлено вбивство

За словами Вигівського, Вʼячеслав Зінченко, якого обвинувачують у вбивстві мовознавиці, з 2022 року додався до певної групи в месенджері Telegram, де обговорювалися теми насильства і жорстокості.

2024 року Вʼячеслав Зінченко став учасником ще однієї групи в месенджері, що повʼязана з расистською та нацистською організацією. Під впливом груп він, ймовірно, переконався у національній дискримінації громадян України, які розмовляють російською мовою.

"В звʼязку з тим, що Фаріон була мовознавицею і постійно виступала проти російської мови, це і стало для нього мотивом вбивства. Є певна інформація, що до цього причетні спецслужби РФ, тому що мали місце певні переписки обвинуваченого, але мотив такий". - сказав Вигівський.

Нагадаємо, днями під час перебування у суді Вʼячеслав Зінченко раптово звернувся до свого батька.

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